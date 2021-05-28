Sakarya'da acı kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Sakarya'da arkadaşı ile birlikte Sakaryaspor maçına gitmekten vazgeçen şahıs otomobiliyle yolda kaza geçirdi. Kazada sürücü hayatını kaybederken yanında bulunan arkadaşı yaralandı.

Kaza, Adapazarı ilçesi Güneşler Mahallesi Karasu çevreyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşı M.K. ve Oğuz Han Sarı, İstanbul'da oynanan Sakaryaspor maçına gitmek için yola çıktı. Yolda maça gitmekten vazgeçen Oğuz Han Sarı idaresindeki 54 ABJ 053 plakalı otomobil çevreyolunda seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yaralıların yardımına koşarak durumu yetkililere bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerce araçtan çıkarılan yaralılar Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altın alındı. Kazada ağır yaralanan sürücü Oğuz Han Sarı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan M.K.'nın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay yerinde araçtan yola düşen Sakaryaspor baskılı yastık ise dikkatlerden kaçmadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.