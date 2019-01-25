Sakarya'da ‘Adalet Ormanı' oluşturuldu

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı Denetimli Serbestlik hükümlüleri ve protokolün katılımıyla ‘Adalet Ormanı' oluşturuldu.

Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı ortaklığında başlatılan ‘Ağaçlandırma ve Koordinasyon' projesi kapsamında Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı Denetimli Serbestlik hükümlüleri başta olmak üzere Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun ve protokolün katılımıyla ‘Adalet Ormanı' oluşturuldu. Adapazarı ilçesine bağlı Van Mahallesi mevkisindeki iki hektarlık arazi ağaçlandırıldı.

“Onurunu yaşıyoruz”

Proje kapsamında ilk defa Sakarya'da böyle bir ormanın kurulduğunu ifade eden Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, "Bunun gururunu onurunu yaşıyoruz. Buradaki amaç, denetimli serbestlikle cezalarını infaz eden ve kamu yararına çalışan hükümlüler ile açık cezaevi olan yerlerde mahkumların çalıştırılması, bu şekilde ağaçlandırmaya katkıda bulunulması. Ağaç sevgisinin onlarda pekiştirilmesi, erozyona karşı katkı sağlanması hedefleriyle bu proje başlatılmış olup Sakarya'dan start verilmiştir. Bizi bu konuda destekleyen sayın Cumhurbaşkanımız, Adalet Bakanımız, Tarım ve Orman Bakanımız, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğümüz, Orman Genel Müdürlüğümüz, Valimiz, bakanlığımızın yetkililerine teşekkür ediyoruz” dedi.

“Bu çalışma ilimize kıymet katacak”

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir ise yaptığı açıklamada, “Adalet Bakanlığımız kendi sorumluluk alanında, kendi çalışma arkadaşlarıyla böyle bir projeye imza atıyor. Ülkemizin toplam zenginliğine katkı verecek olan bu çalışma ilimize de bir kıymet katacak ve hepimizin de övündüğü sadaka-i cariye olacaktır” diye konuştu.