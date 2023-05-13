Sakarya'da akıl almaz kaza: 2'si ağır, 4 yaralı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı. Otomobilin çarptığı kadın, inşaat temeline yuvarlanınca yardım etmeye çalışan sürücü de aynı yere düştü. Bu esnada kazayı görerek yolda duran farklı bir otomobile ise hafif ticari araç çarptı. Akıl almaz kazada 2'si ağır toplam 4 kişi yaralandı.

Kaza, Sapanca ilçesi İzmit Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 21 yaşındaki Alaattin A. idaresindeki 34 PH 0184 plakalı Audi marka otomobil yolun karşısına geçmek isteyen 73 yaşındaki Adile B. isimli yaşlı kadına çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan kadın, yol kenarındaki inşaat temeline düşerek yaralandı. Yaralıya yardım etmek için peşinden giden sürücü Alaattin A.'da aynı yere düşerek yaralandı. Bu esnada kaza yapan vatandaşlara yardım etmek için duran İrfan D. (22) idaresindeki 54 SA 275 plakalı Toyota marka otomobile ise arkadan gelen İ.Ş. yönetimindeki 41 JB 066 plakalı Fiat marka hafif ticari araç çarptı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Adeta akıllara durgunluk veren kazada 41 JB 066 plakalı hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Seval Ş. (24), Sinem Ş. (25), Alaattin A. ve Adile B. yaralandı. Olay yerine ulaşan ekiplerce ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobilin çarptığı 73 yaşındaki Adile B. ile sürücü Alaattin A.'nın durumlarının ağır olduğu öğrenilirken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı.