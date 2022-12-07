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Sakarya'da amatör maçta çıkan olaylar sonrası polisten, kulüp başkanına ceza

Sakarya’da Amatör Süper Lig B Grubu 9.

Sakarya'da Amatör Süper Lig B Grubu 9. hafta mücadelesi olan Güvenspor-Karaaptiler Akınspor maçı sonrasında yaşanan olaya ilişkin emniyet güçleri tarafından Güvenspor'un başkanı ve iki taraftar hakkında maç izleme mahrumiyeti cezası verildi.


Amatör Süper Lig B Grubu 9. haftasında Karasu Güvenspor, Karaaptiler Akınspor'u ağırladı. 1-1 beraberlikle neticelenen maç sonrasında evine gitmek için hazırlanan Karaaptiler Akınspor takımının oyuncuları minibüse bindiklerinde olaylar yaşandı. Karasu Güvenspor taraftarlarının tepkisiyle karşılaşan takım oyuncuları, küfür ve hakaretlere maruz kaldı. Deplasman takımını taşıyan minibüse saldıran taraftarlar, aracın camlarını kırdı. Yaşanan olay sonrasında inceleme başlatan Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güvenspor'un kulüp başkanı H.Ş.S. ile takımın taraftarı olan R.A. ve U.İ. isimli iki kişi hakkında süresiz maç izleme mahrumiyeti cezası verdi.

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