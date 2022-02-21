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Sakarya'da ambalaj fabrikası alev alev yanıyor

Sakarya’nın Söğütlü ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi içerisindeki ambalaj fabrikası alev alev yanıyor.

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi içerisindeki ambalaj fabrikası alev alev yanıyor. Bölgeye çok sayıda sevk edilen itfaiye ekipleri ise yangını söndürmek için mücadele ediyor.


Yangın, Söğütlü OSB'de bulunan ambalaj ve plastik fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı fabrikada yangın çıktı. Kısa sürede fabrika alevlere teslim olurken bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için mücadele ederken alev alev yanan fabrika havadan da görüntülendi.

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