Sakarya'da arazide korkutan yangın: Evlere metreler kala söndürüldü

Sakarya'nın Karasu ilçesinde arazide çıkan yangın yaklaşık 20 dönümü küle çevirdi. İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin müdahalesiyle yangın, uzun uğraşlar neticesinde evlere metreler kala söndürüldü.

Yangın, Karasu'nun Ortaköy Mahallesi ile Ardıçbeli Mahallesi arasındaki alanda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, arazide henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın 20 dönümlük alana yayılırken durum itfaiye ekiplerine bildirildi. İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışma neticesinde yangın, evlere metreler kala söndürüldü.