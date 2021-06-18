Sakarya'da aşı seferberliği

Aşı seferberliği başlatan İl Sağlık Müdürlüğü, günde 17 bin kişiye aşılama imkanı sunarken, SEAH Pandemi Kampüsü ve Yenikent Devlet Hastanesinden sonra Toyatasa Acil Yardım Hastanesinde de günlük aşı kapasitesi iki katına çıkarak bin 200'lere ulaştı.

Yurt genelinde olduğu gibi Sakarya'da da korona virüs ile mücadelede aşılama uygulamasında rekor üstüne rekor kırılırken Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Pandemi Kampüsü ve Yenikent Devlet Hastanesinden sonra Toyatasa Acil Yardım Hastanesinde de yoğunluk yaşanıyor. Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) kayıtlı çalışanlara yönelik aşılamanın başlaması ve aşılama yaşının 40 yaş altına düşmesiyle birlikte aşıya ilgi yoğunlaştı. İl genelinde günlük 17 bin kişi aşılanabilirken randevular, günlük bazda tümüyle dolmuş durumda.

Toyotasa kendi rekorunu kırdı

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pandemi Ek Binası ile Yenikent Devlet Hastanesinde de yoğunluk yaşanıyor. Toyatasa Acil Yardım Hastanesinde hafta başında günlük 600 olan aşılama sayısı bin 200'lere ulaştı. Aşı çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Başhekim Uzm. Dr. Vahap Uğurlu, aşılama sürecinin başından beri hastane olarak destek verdiklerini dile getirerek, “Adeta aşı seferberliği ilan edilen hastanemizde kapasitemizi iki kat artırdık. Aşılamada görevli arkadaşlarımız inanılmaz bir şekilde çalışıyor. Hafta başı günlük 600 ile başladık, ertesi gün 750'leri gördük derken iki katı artışla bin 200'leri bulduk. Aşı olan vatandaşlarımızı olası herhangi bir yan etkiye karşı en az yarım saat müşahede de tutuyoruz. Bin 200'lere varan günlük aşı rakamlarına ulaşmış durumdayız” dedi.