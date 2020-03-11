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Sakarya'da AVM'den dezenfektanlı korona önlemi

Türkiye’de korona virüsünün görülmesinin ardından, Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan AVM’de girişlerde önlemler en üst seviyeye çıkartılarak, gelen vatandaşların el dezenfektanı uygulamasına geçildi.

Türkiye'de korona virüsünün görülmesinin ardından, Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan AVM'de girişlerde önlemler en üst seviyeye çıkartılarak, gelen vatandaşların el dezenfektanı uygulamasına geçildi.


Türkiye'de görülen korona virüsü ardından Serdivan AVM'de önlemler en üst seviyeye çıkartıldı. Tüm temizlik işlemlerinde özel dezenfektan ürünleri kullanan AVM'nin giriş kapılarında da AVM ziyaretçileri için el dezenfektanı uygulamasına geçildi. Ayrıca AVM'nin kapalı olduğu saatlerde tüm alanlarda dezenfektan uygulaması yapılıyor. Temizlik hizmetlerini uluslararası bir firmadan alan AVM'de tüm hizmetlere ait Korona Eylem Planı ve önlemler ilgili birimlerce takip edilerek, titizlikte uygulanmakta olduğu duyuruldu.

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