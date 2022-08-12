Sakarya'da balıkçı teknesi batma tehlikesi geçirdi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde karaya bağlı halde bulunan 14 metrelik balıkçı teknesi, nehre giren ters akıntı ve soluğan dalga nedeniyle batma tehlikesi geçirdi. Tekne, 8 saat süren çalışma sonucu kurtarıldı.

Olay, Karasu'nun İhsaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Sakarya Nehri'nde karaya bağlı halde bulunan 14 metrelik balıkçı teknesi, sabaha karşı su alarak nehre gömüldü. Gece saat 03:00 sıralarında teknelerine gelen Şükrü Küçük ve Halil Batman, teknelerini kurtarmak için suyu tahliye etmeye çalıştı. Motopomplar yardımıyla ve el yordamıyla saatler süren çaba netice vermeyince SASKİ'nin vidanjör araçları getirildi. Vidanjörler yardımıyla çekilen suyun boşaltılması ile balıkçı teknesi, 8 saat süren çalışmayla tamamen batmaktan kurtarıldı.

Karasu Su Ürünleri Kooperatifi eski başkanı Ali Osman Karaman, “Dalgalı havalarda Sakarya Nehri'ne giren soluğan, milli servetimiz olan kayıklara, teknelere zarar veriyor. Teknenin batma sebebi, Sakarya Nehri ağzından giren ters akıntı ve soluğan dalgasıdır. Nehir ağzındaki proje bir an evvel tamamlanmalı, yarım bırakılan mendirek tamamlanmalı” dedi.