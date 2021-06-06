Sakarya'da Basın Sitesi inşaatı tüm hızıyla sürüyor

Sakarya Gazeteciler Birliği (SGB) Başkanı Zeki Aydıntepe, Alandüzü Mahallesi'nde yapımına başlanan Basın Sitesi inşaatının hızla sürdüğünü ve konutların 2022 yılı içinde hak sahiplerine teslim edileceğini belirtti.

SGB Başkanı Zeki Aydıntepe, Adapazarı Alandüzü Mahallesi'ndeki arazide, ‘Talep Organizasyon' projesi olarak Toplu Konut İdaresi (TOKİ) işbirliği ile 159 konutun gerçekleşen ihale sonrasında inşaatının başladığını belirterek, “İhaleyi alan firma blokların temellerini sırasıyla atarak inşaatları hızlı bir şekilde sürdürüyor” dedi.

Alandüzü'nde yer alan konutların inşaatının hızlı gitmesinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Aydıntepe, “2022 yılı içinde inşaatlar tamamlanacak ve Basın Sitesi konutlarından yaptıkları başvuru ile hak sahibi olan meslektaşlarımız konutlarına kavuşacaklar. Meslektaşlarımız adına yürüttüğümüz bu güzel proje hepimize hayırlı olsun” diye konuştu.