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Sakarya'da belediye otobüslerine korona virüs önlemi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı korona virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla belediye otobüslerinde dezenfekte çalışmalarına başladı.


Konuyla ilgili Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak sağlıklı ulaşımlar için belediye otobüslerimizi her gün düzenli olarak detaylı temizlik işlemlerinden geçiriyoruz. Son zamanlarda uluslararası düzeyde yayılan korona virüs nedeniyle belediye otobüsü temizliklerimizde korona virüs ve diğer virüslere karşı ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarımıza başladık. Belediye otobüslerimiz insan sağlığına zarar vermeyen ve Sağlık Bakanlığı onaylı dezenfeksiyon ürünleriyle özel kıyafetli temizlik personellerimiz tarafından ilaçlanarak detaylı şekilde dezenfekte ediliyor. Belediye Otobüslerimizde yolculukları daha güvenli, konforlu ve sağlıklı yürütülmesine katkı sağlayan temizlik hizmetlerimiz aynı titizlikle uygulanmaya devam edecektir” denildi.

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