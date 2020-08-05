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Sakarya'da besi çiftliğinde çalışan Afgan uyruklu genç bıçaklanarak öldürüldü

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir besi çiftliğinde çalışan 26 yaşındaki Afganistan uyruklu F.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir besi çiftliğinde çalışan 26 yaşındaki Afganistan uyruklu F.V., başka bir çiftlikte çalışan ve tartışma yaşadığı şahıs ve İstanbul'dan gelen arkadaşları tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olay, 1 Ağustos Cumartesi günü Adapazarı ilçesi Tepekum Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir besi çiftliğinde çalışan 26 yaşındaki Afganistan uyruklu F.V., başka bir besi çiftliğinde çalışan 25 yaşındaki yabancı uyruklu M.A. ile henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartıştı. M.A., F.V.'yi dövdürtmek için İstanbul'daki arkadaşlarına haber verdi. İstanbul'dan Sakarya'ya gelen yabancı uyruklu şahıslar, F.V.'yi bıçaklayarak öldürdü ve İstanbul'a kaçtı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı incelemeler doğrultusunda yabancı uyruklu şahısların İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir evde saklandıkları öğrenildi.


Ekiplerin yaptıkları operasyon sonrasında Afganistan uyruklu 26 yaşındaki J.M., 25 yaşındaki M.A., 26 yaşındaki R.A. ve 23 yaşındaki M.M. gözaltına alınarak Sakarya'ya getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden J.M., M.A. ve M.M. tutuklanarak cezaevine gönderilirken R.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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