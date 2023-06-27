Sakarya'da besi çiftliğinde yangın: 1 kişi dumandan etkilendi

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bir besi çiftliğinde çıkan yangında, 1 kişi dumandan etkilendi, bin adet saman salyası küle döndü.

Yangın, Çardak Mahallesi mevkiinde bulunan bir besi çiftliğinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, işletmeciliğini M.U. ve S.A.'nın yaptığı besi çiftliğinde, temizlik yapıldığı esnada yakılan ateş saman balyalarının bulunduğu bölüme sıçradı. Yangının haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, iş makinalarının da yardımıyla müdahale ettikleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Alevler, hayvanların olduğu bölüme sıçramadan kontrol altına alınırken, besi çiftliğinde kalan bir kadın ise dumandan etkilendi. Yangında bin adet saman balyası yanarak küle döndü.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.