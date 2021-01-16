İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sakarya'da beyaza büründü

Sakarya’nın yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı şehir merkezinde de etkisini gösterdi.

Sakarya'nın yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı şehir merkezinde de etkisini gösterdi. Beyaza bürünen kentte kartpostallık görüntüler oluşurken kara hasret kalan vatandaşlar, kısıtlamayı unutarak kendilerini dışarı attı.


Sakarya'nın yüksek kesimlerine etkisini gösteren kar akşam saatlerinde kent merkezinde de etkisini gösterdi. Uzun zamandır sıcak giden havanın aniden düşmesi ile birlikte akşam saatlerinde şehirde kar yağışı başladı. Etkisini gösteren kar, kısa süre içerisinde cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Beyaza bürünen kentte kartpostallık görüntüler oluştu.


Öte yandan, hasret kaldıkları karın yağdığını gören vatandaşlar, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını unutarak kendilerini dışarı attı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.