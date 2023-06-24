Sakarya'da bıçaklı kavga: 1 ölü

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde iki kişi arasında çıkan kavgada bıçaklanan 37 yaşındaki vatandaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, gece saat 02.00 sıralarında Sapanca Köprübaşı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 37 yaşındaki Ercan Kaval ile İ.V. arasında cadde üzerinde tartışma yaşandı. Büyüyen olay üzerine yanında bulunan bıçağı çıkaran İ.V., Ercan Kaval'ı bıçakladı. Kaval kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kaval, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından polis ekiplerince yakalanan şüpheli İ.V.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Kaval'ın cenazesi Kocaeli Gültepe Taşocağı Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.