Sakarya'da bisiklet alanında yapılan çalışmalar Azerbaycan'da anlatıldı

Kulüp Başkanı Cevat Ekşi, Azerbaycan Milli Savunma Sanayi Bakanı ve aynı zamanda Azerbaycan Bisiklet Federasyonu Başkanı Medet Guliyev'i ziyaret ederek, Sakarya'da bisiklet alanında yapılan çalışmaları paylaştı.

Dünya Bisiklet Şehri unvanının ardından Avrupa Spor Şehri olarak ilan edilen Büyükşehir Belediyesi, sporda yakalanan başarıyı sürdürülebilir hale getirmek adına uluslararası temaslarla yapılan çalışmaları paylaşıyor.

Bu çerçevede Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Cevat Ekşi, Bisiklet Branş Direktörü Aziz Sırnaç ve bisiklet takımının Azerbaycanlı sporcusu Elçin Asadov'la birlikte Azerbaycan'da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Burada Milli Savunma Sanayi Bakanı, aynı zamanda Azerbaycan Bisiklet Federasyonu Başkanı Medet Guliyev'i ziyaret ederek, Sakarya'da bisiklet alanında yapılan çalışmaları paylaştı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin selamlarını da götüren heyete Bakan Guliyev tarafından Milli Savunma Sanayi Bakanlığının 15 yıllık kuruluş madalyası da takdim edildi. Azerbaycan Bisiklet Federasyonu Başkanlığı görevini de aktif olarak sürdüren Guliyev ile heyetler arasında yapılan toplantılarda iki kardeş ülke arasında sporda yapılacak ortak çalışmalar masaya yatırıldı.