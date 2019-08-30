Sakarya'da bisiklet duraklarının sayısı artıyor

Ulaşım Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Şehrimizde bisikletli ulaşımın yaygınlaştırılmasını çok önemsiyor, bu konuda çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Şehrimizde yeni bisiklet yolları yaparak bisiklet yolu ağını genişletiyor, bisiklet yollarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın standartlarına uygun hale getiriyor, Akıllı Bisiklet Sistemi olan SAKBİS ile binlerce vatandaşımızın Sakarya'yı keşfetmenin ve spor yapmanın ayrıcalığını yaşamasına imkan sağlıyoruz. Bu kapsamda son olarak şehrin muhtelif yerlerinde bisiklet durağı montajlarını gerçekleştiriyoruz. Toplam durak sayımız 100'e ulaştı. Sakarya'da bisikletli ulaşımın yaygınlaştırılması amacıyla gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımız artarak devam edecektir” denildi.