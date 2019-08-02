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Sakarya'da bisiklet yolları standartlara uygun hale getirildi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir genelinde gerçekleştirilen çalışmalarda toplam 10 kilometrelik bisiklet yolu standartlara uygun hale getirildi.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından şehir genelinde gerçekleştirilen bisiklet yolu yapım çalışmalarında toplam 10 kilometrelik alan standartlara uygun hale getirildi. Bu kapsamda son olarak Eski Kazımpaşa Caddesi'ndeki 800 metrelik bisiklet yolu güzergâhının boyama çalışmaları tamamlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın standartlarına uygun hale getirilmiş oldu.



Yeni bir farkındalık


Konu ile ilgili Ulaşım Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak yeni bir farkındalık oluşturmak adına başlatılan bisiklet yollarındaki boyama çalışmalarında son olarak Eski Kazımpaşa Caddesi'ndeki 800 metrelik güzergâh Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın standartlarına uygun hale getirildi. Bu kapsamda Medeniyet Bulvarı, Üniversite Caddesi, Çevreyolu Caddesi, 2. Cadde, Yavuz Selim Caddesi ve Uluyol Caddesi olmak üzere şehir genelinde 10 kilometrelik güzergahta boyama çalışmaları tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi olarak bisikleti tekrar önemli bir ulaşım aracı haline getirmek için gereken çalışmaları hassasiyetle yürütmeye devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.

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