Sakarya'da bu proje ile tarıma yön verecek nesiller yetişecek

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'nin tarım geleceğine yön verecek olan UTÇEM projesi için çalışmalar devam ediyor. Başkan Yüce, “Profesyonel çalışmalarla güçlü bir sistem oluşturup Türkiye tarımına güçlü bir katma değer sunacağız. Bu tesiste eğitimle tarımsam üretime yön verecek nesiller yetiştirip, Türkiye tarımına değer katacağız” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği AR-GE Uygulamalı Tarım ve Çiftçi Eğitim Merkezi (UTÇEM) projesi adım adım hayata geçiyor. Büyükşehir'in üzerinde çalıştığı UTÇEM, genç girişimcileri desteklenmesi ve sürdürülebilir-yüksek verimli üretim için uygulamaya hazırlanıyor. Çok yönlü tarımsal kalkınma fikriyle donatılan çalışmalarda, proje kapsamında hayata geçecek Tarım Meslek Lisesi'nin üzerinde duruluyor. Öğrencilerin ve Sakaryalı çiftçilerin, kentte toprak yapısı ile iklim koşullarına elverişli ve katma değeri yüksek mahsuller üretilmesi konusunda bilinçlendirildiği proje, Sakarya'da geleneksel ve endüstriyel tarıma yeniden hayat verecek. Proje alanı Erenler Alancuma'da zemin hazırlık çalışmaları yapılıyor.

UTÇEM için büyük bir hassasiyetle çalışıyoruz

İçinde tıbbi, aromatik, meyve bahçeleri, 7 coğrafyadan köy evleri ve eğitim alanları bulunan proje üzerinde büyük bir hassasiyetle çalıştıklarını ifade eden Başkan Ekrem Yüce, “UTÇEM içinde müze, açık hava tiyatrosu, hobi bahçeleri, adaptasyon ve deneme sahaları, binicilik parkurları, tıbbi ve aromatik bitki ve meyve bahçeleri, bal dolum tesisi ve Türkiye'nin 7 farklı coğrafi bölgesinin yöresel özelliklerini taşıyan köy evleri gibi çok amaçlı tesisler bulunuyor. Bu alanlarda Sakaryalılara her yönüyle ekonomik değere sahip tarımsal gelişim hizmeti veriliyor. Tarım Meslek Lisesi öğrencileri de hem yaşadıkları şehrin tarımsal kalkınmasına yönelik geliştirdikleri fikirlerini hayata geçirme hem de bunun sonuçlarını görme imkânı yakalıyor. UTÇEM içindeki Tarım Meslek Lisesi'nde Sakaryalı gençler tarımsal üretimin geleneksel ve endüstriyel boyutlarını öğrenip kentimizi bu alanda ileriye taşıyacaklar. Tarımsal kalkınmanın kaldıracı gençler olacak. Büyükşehir olarak, proje üzerinde büyük bir hassasiyetle çalışıyoruz, çalışmalarımıza hız verdik. Uygulandığında tarıma ışık tutacak, üretime can suyu olacak bir tesise kavuşmuş olacağız” dedi.

Türkiye'nin tarımına güçlü bir katma değer sunacağız

Yüce, 4.0 tarım vizyonuyla güçlü bir sistem oluşturup Türkiye'nin tarım geleceğine katkı sunacaklarını belirterek, “Tarım 4.0 vizyonuyla bitkilerin su ihtiyacı, gübre zamanı, ilaçlama süresi ve hasat dönemini belirleyip devreye alan otomatik bir sistem geliştirdik. Böylelikle tarımsal üretimde sürdürülebilirlik ve ürün kalitesini artırıyoruz. Sakaryalı çiftçilerimizin beklentilerini karşılayarak özellikle gençlerimizin tarıma yönelmesini ve bilinçlenmesini hedefliyoruz. UTÇEM ile Sakarya'ya ekonomik ve sosyal fayda kazandırmaya devam edeceğiz. Bu tesis içinde hem eğiteceğiz hem de üreteceğiz. Tarım üzerinde yoğunlaşan bir nesil yetiştirip, Türkiye'nin tarımsal geleceğini garanti altına almak gayemiz. Tam donanımlı ve vizyonel çalışmalarla yarınlarımızı aydınlatacak olan güçlü bir sistem oluşturup, Sakarya ve Türkiye'ye güçlü bir katma değer sunacağız. Sakaryamıza hayırlı olsun” diye konuştu.