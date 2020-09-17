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Sakarya'da bulunan bir işletmede çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan bir işletmenin elektrik tesisatında çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan bir işletmenin elektrik tesisatında çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.


Yangın, Serdivan ilçesinde Kemalpaşa Mahallesi Sakarya Üniversitesi Kampüs yolu üzerinde bulunan bir işletmede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, işletmeye ait elektrik tesisatında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İşletmede çalışan kişilerin müdahalesi sonrasında kontrol altına alınan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. Paniğe neden olan yangının haber verilmesi üzerine itfaiye ekipleri harekete geçti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kontrol altına alınarak söndürülen yangın ile ilgili gerekli incelemeleri yaparak bölgeden ayrıldı.


Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

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