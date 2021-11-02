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Sakarya'da çekilen mini dizinin galası yapıldı

Sakarya’da çekimleri yapılan 22 bölümlük mini dizinin galası, Büyükşehir Belediyesi Ofis Sanat Merkezi’nde gerçekleşti.

Sakarya'da çekimleri yapılan 22 bölümlük mini dizinin galası, Büyükşehir Belediyesi Ofis Sanat Merkezi'nde gerçekleşti.


Sakarya'da çekimleri yapılan ve 22 bölümden oluşan mini dizi The Ugly'nin (Çirkin) galası Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ofis Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. Galaya, dizinin yönetmeni ve senaristi Ahmet Sami Kuriş, oyuncular ile ekibin yakınları katıldı. Galada konuşma yapan yönetmen Kuriş, oyuncu arkadaşlarının karşılıksız olarak büyük bir emek sarf ettiğine değinerek diziyi, izleyenlerin beğenisine sunduğunu dile getirdi.

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