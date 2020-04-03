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Sakarya'da ceza infaz kurumları dezenfekte edildi

Dünya’da küresel salgın olarak ilan edilen korona virüs tedbirleri kapsamında Sakarya’da ceza infaz kurumları dezenfekte edilirken personeller ise 15 günlük periyotlarlarla vardiyalı olarak çalışacak.

Dünya'da küresel salgın olarak ilan edilen korona virüs tedbirleri kapsamında Sakarya'da ceza infaz kurumları dezenfekte edilirken personeller ise 15 günlük periyotlarlarla vardiyalı olarak çalışacak.



Dünyayı etkisi altına alan korona virüs tedbirleri kapsamında ülkemizde geniş güvenlik önlemleri almaya devam ediyor. Bu kapsamda Sakarya'da bulunan ceza infaz kurumları hükümlülerin ve infaz memurlarının sağlığı açısından dezenfekte edildi. Ceza infaz kurumlarının girişleri, bekleme salonları dezenfekte edilirken alınan tedbirler kapsamında 15 günlük izolasyon merkezinde kalacak olan personellerin sağlık taraması bittikten sonra sağlık açısından herhangi bir sorunu olmayan personeller 15 günlük periyotlarla vardiyalı olarak çalışacak.

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