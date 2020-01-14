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Sakarya'da cinayet suçundan aranan firari, yol kontrolünde yakalandı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde cinayet suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, yol kontrolünde yakalandı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde cinayet suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, yol kontrolünde yakalandı.


Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, önleyici kolluk devriyesi esnasında şüphe üzerine durdurdukları D.Ö. isimli kişinin kimlik sorgusunda arandığını tespit etti. Daha sonrasında gözaltına alınan D.Ö.'nün ‘Başka Bir Suçu İşlemek İçin Öldürme' suçundan kesinleşmiş 10 yıl 11 ay hapis cezasının bulunduğu ve Sakarya Ağır Ceza Mahkemesince arandığı belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen D.Ö. Sakarya L Tipi Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumuna gönderildi.

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