Sakarya'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

Sakarya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Sakarya Valiliği'nde Atatürk heykeline çelenk sunma programı ile başladı.

Sakarya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çelenk sunma programı ile başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Sakarya Valiliğinde bulunan Atatürk heykeline çelenk sunan Vali Çetin Oktay Kaldırım, tören mangasını selamladı. Törene; Sakarya İl Garnizon Komutanı Ercan Gülden, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Aydın Kutlu, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Sakarya Şubesi, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 99. yıl dönümü vesilesiyle Valilik önünde düzenlenen törende katılımcıları selamlayan Vali Kaldırım, gençlerin ve çocukların bayramlarını kutladı.