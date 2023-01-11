İhlas Haber Ajansı

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Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 5 yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı

Terör örgütü DEAŞ içerisinde Irak bölgesinde savaşçı düzeyinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 6 yabancı uyruklu şüpheli, Sakarya’da polis ekiplerince yapılan operasyonda yakalandı.

Terör örgütü DEAŞ içerisinde Irak bölgesinde savaşçı düzeyinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 6 yabancı uyruklu şüpheli, Sakarya'da polis ekiplerince yapılan operasyonda yakalandı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü DEAŞ içerisinde Irak'ta faaliyet gösterdikleri yönünde ifade ve tespitler bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele ekipleri, Irak'ta savaşçı düzeyinde faaliyet gösteren Irak uyruklu 6 şüpheliyi operasyonla yakaladı.


Adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklanırken, 1'i adli kontrol ile serbest bırakıldı.

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