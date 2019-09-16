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Sakarya'da dede katili şahıs tutuklandı

Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde dedesini bıçaklayarak öldüren şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde dedesini bıçaklayarak öldüren şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Olay, Karapürçek ilçesi Meşepınarı Mahallesi'nde meydana gelmişti. S.G. isimli şahıs, dedesi Sadık Kazancı ile girmiş olduğu tartışma sonrası dedesini bıçaklayarak ağır yaraladı. Kazancı, olay yerine çağrılan 112 ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine sevk edildi ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası ormanlık alana doğru kaçmaya çalışan S.G., jandarma timleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, mahkemece ‘kasten adam öldürmek' suçundan tutuklanarak Ferizli L Tipi Cezaevine gönderildi.

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