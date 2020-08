Sakarya'da denetimler İçişleri Bakan Yardımcısı İnce'nin katılımıyla gerçekleşti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından bugüne kadar en yoğun olarak düzenlendiği açıklanan korona virüse karşı denetimler, Sakarya'da da 3 bin 150 personel ve 275 ekip ile birlikte Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, korona virüse karşı Türkiye'de bugüne kadar en yoğun denetimi gerçekleştireceklerini açıklamıştı. Tüm Türkiye'de salgın ile ilgili bugüne kadar yapılan en yoğun denetimi, ‘Hepimiz sahada olacağız' diyerek sosyal medya hesabında paylaşan Soylu, valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, esnaf ve ticaret odaları kurum müdürleri, kolluk ve zabıtanın da gerçekleştirilecek denetimlere katılacaklarını duyurmuştu. Bunun üzerine sabah saatlerinde tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak bugüne kadar korona virüse karşı düzenlenen en yoğun denetimler başladı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Sakarya'da gerçekleştirilen denetimlere katılmak için şehre geldi. Bakan Yardımcısı İnce'nin katılımıyla Serdivan'da bulunan bir alışveriş merkezinde başlayan denetim daha sonrasında kafeler sokağı diye tabir edilen Bağlar Caddesi bölgesindeki işletmeler ile devam etti. Alışveriş merkezi ile kafeler sokağında bulunan her bir işletmeye tek tek giren ekip, salgın konusundaki algıyı daha üst seviyelere çıkartabilmek için vatandaşları bilgilendirdi.

Vatandaşları bilgilendirerek, salgın konusundaki algıyı en üst seviyeye taşıyabilmek ve alınan tedbirlere uyulup uyulmadığını görebilmek için sahaya çıktıklarını aktaran İnce, “Bugün tüm yurtta korona virüs tedbirlerinin yerinde uygulanıp, uygulanmadığını bizzat görmek amacıyla sahadayız. İçişleri Bakanlığı olarak, valilik ve kaymakamlıklarımız ile oluşturduğumuz denetim ekipleriyle birlikte tüm alanlarda; berberler, alışveriş merkezleri, pazarlar, oteller, restoranlar, kafeler her alanda korona virüs tedbirleri ile ilgili alınan tedbirlere ne kadar riayet edilip, edilmediği konusunda sahaya çıktık. Amacımız tamamen rehberlik etmek, bu konuda vatandaşlarımızı bilgilendirmek ve bu konudaki algıyı biraz daha üst seviyeye çıkartmak” dedi.

"Tedbirler ile sıfırlama gayreti içerisindeyiz"

Diğer dış ülkelerde artışa geçen vaka sayılarına dikkat çeken İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, “Sizlerin de takip ettiği gibi özellikle Avrupa, Amerika ve diğer dış dünyada vaka sayıları artmaya başladı, bunların etkisi de mutlaka bize gelecektir. Biz aldığımız ve alacağımız tedbirler ile bunu en alt seviyeye indirip sıfırlama gayreti içerisindeyiz. Bütün ekiplerimiz ile beraber sahadayız” diye konuştu.

3 bin 150 personel, 275 ekiple denetim

İnce, “Bugün 275 ekip ve 3 bin 150 personel ile Sakarya'da bu denetimler gerçekleştiriliyor. Normalde her gün denetim var, her hafta mutlaka bir iş yerine gidiliyor. Her ay bu denetimler istatistiki bir şekilde yapılıyor. Ama bugüne özel bir algı oluşturmak, dikkat çekmek istedik. Amacımız tamamen, vatandaşımızın bu konudaki bilinç oranını artırmak. Maske diyoruz, maskesiz dolaşma kesinlikle olmamalı diyoruz, mesafe kurallarına mutlaka riayet edilmeli ve temizlik ile hijyen kurallarına da dikkat edersek biz bu işi başarabiliriz diye ümit ediyoruz. Sakarya ilimizde bu alınan tedbirlere riayetin en üst düzeyde olduğunu gördük, birlikte müşahede ettik. Aldığımız bu tedbirlerde rakamlara yansıyor, Sakarya ilimiz daha önceki günlerde rakamsal olarak daha üst seviyelerdeyken vaka sayıları, şu anda tamamen aşağıya inmiş durumda. Bunu koruyup en alta sıfırlama gayreti içerisindeyiz” şeklinde konuştu.

Gün içerisinde 3 bin 150 personelden oluşan 275 ekip Sakarya'da denetimleri devam ettirecek.