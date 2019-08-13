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Sakarya'da denize girişe izin verilmiyor

Sakarya’nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde şiddetli rüzgar ve yoğun dalga nedeniyle denize girişe izin verilmiyor.

Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde şiddetli rüzgar ve yoğun dalga nedeniyle denize girişe izin verilmiyor.


Edinilen bilgilere göre, Sakarya'nın kuzey ilçeleri olarak bilinen Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar ve yoğun dalga etkili oldu. 3 ilçenin sahilinde görev yapan Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı cankurtaran ekipleri, vatandaşları denize girmemeleri konusunda hem megafonla, hem de bizzat giderek uyarıyor.


Karasu Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Ağun konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu dönemlerde sürekli cankurtaran ekipleri hazır bulunuyor. Belediye hoparlörlerinden denize girilmemesi yönünde uyarılar yapılıyor. Ancak buna rağmen 17 kişi denize girdi. Cankurtaran ekiplerimiz bunlara müdahale ederek sudan çıkardı. Hava tahminlerini günlük takip ediyoruz. Normale döndüğünde denize girişlere izin verilecek" dedi.

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