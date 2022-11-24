Sakarya'da depremde 45 yapı hasar gördü

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan ve Sakarya'nın da etkilendiği depremde şehirde 82 yapı ile ilgili hasar ihbarı alındığını ve bu yapılardan 45'inin hasar gördüğünün belirlendiğini açıkladı.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem Sakarya'da da hissedilmişti. Deprem sonrasında şehir genelinde 82 yapı ile ilgili hasar ihbarı alındı. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, deprem sonrasında son durumu sosyal medya hesabından paylaştı. Kaldırım paylaşımında, “İlimizde deprem sonrası 82 yapı ile ilgili hasar ihbarı alınmış, bu yapıların tamamında ekiplerimizce yerinde inceleme yapılmış. 37 yapının hasarsız, 41 yapının az hasarlı, 1 yapının orta hasarlı, kırsal alandaki 3 müstakil konutun ise ağır hasarlı olduğu tespit edilmiştir” ifadelerine yer verdi.