Sakarya'da derede ceset bulundu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki derede, vücudunda bazı uzuvları olmayan erkek cesedi bulundu. İtfaiye ekipleri tarafından dereden çıkarılan cesedin, yaklaşık 3-4 aylık olduğu tespit edildi.

Ekipleri harekete geçiren olay, Sakarya'nın Adapazarı ilçesine bağlı Mithatpaşa mevkii Çark Deresi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, derenin içinde insan cesedi olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin dereden çıkardığı cesette yapılan incelemelerde, cesedin 20 yaşın üzerinde bir erkeğe ait olduğu, vücudunda ise bazı uzuvlarının olmadığı tespit edildi. Ceset, olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, cesedin yaklaşık 3-4 aylık olduğu belirlendi.