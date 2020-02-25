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Sakarya'da donan göl üzerinde eğlendiler

Sakarya’nın Akyazı ilçesindeki Sultan Pınarı Yaylası içerisinde bulunan göl tamamen dondu.

Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki Sultan Pınarı Yaylası içerisinde bulunan göl tamamen dondu. Vatandaşlar donan gölün üzerinde yürüyüp, hatıra fotoğrafı çektirdi.


Akyazı ilçesinde bin 200 metre yükseklikte bulunan Sultan Pınarı Yaylasında'ki göl, kar yağışı ve soğuk havanın etkisiyle tamamen dondu. Traktör yardımıyla Sultan Pınarı Yaylasına giden vatandaşlar, gölde oluşan kartpostallık manzarayı cep telefonları ile kaydetti. Daha sonrasında donan gölün üzerinde yürüyen vatandaşlar, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

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