Sakarya'da döviz kavgası hastanede son buldu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde döviz satış fiyatını beğenmeyerek küfürlü konuştuğu iddia edilen iki genç ile esnaf arasında çıkan kavgada iki kişi yaralandı.

Olay, dün Adapazarı ilçesi Çark Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre, iki kişi ellerindeki Euro'yu bozdurmak için döviz bürosuna giderek fiyat istedi. Döviz bürosu sahibinin verdiği fiyatı beğenmeyen kişiler, küfürlü konuşarak yan dükkana gitti. Aynı kişiye ait olan dükkanda da küfürlü konuştukları için dövizlerini bozduramayan iki kişi ile esnaf arasında tartışma yaşandı. Tartışma yerini kavgaya bırakırken, diğer esnafların da olaya karışması neticesinde arbede yaşandı. Caddeye sıçrayan kavga, olay yerine sevk edilen polis ekiplerince güçlükle ayrılırken, küfürlü konuştuğu iddia edilen iki kişi yaralandı. Darp edilen iki kişi hastaneye sevk edilirken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı.