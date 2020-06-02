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Sakarya'da engelli vatandaşa polis ekipleri yardım etti

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde tekerlekli sandalye kullanan engelli vatandaşın yardıma ihtiyacı olduğunu düşünen polis memuru vatandaşa maske temin ederek gideceği yere götürdü.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tekerlekli sandalye kullanan engelli vatandaşın yardıma ihtiyacı olduğunu düşünen polis memuru vatandaşa maske temin ederek gideceği yere götürdü.


Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri Adapazarı ilçesinde bulunan işlek caddelerin birinde devriye gezerken yardıma ihtiyacı olduğunu düşündüğü tekerlekli sandalye kullan engelli vatandaşın yanına giderek hal hatır sordu. Daha sonrasında engelli vatandaşın maskesinin olmadığını gören polis memuru maskeyi temin ederek engelli vatandaşı gideceği yere kadar götürdü.

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