Sakarya'da esrar operasyonu: 1 tutuklama

Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 1 kilo 950 gram kubar esrar ele geçirilirken 1 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Karasu ilçesi Taşlıgeçit Mahallesi'nde ikamet eden C.Ç. isimli şahsın kullandığı araçta arama yaptı. Yapılan arama sonucunda araç içinde 2 poşet içerisinde 1 kilogram 950 gram kubar esrar ele geçirildi.

Olay sonrası gözaltına alınan C.Ç. isimli şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ferizli L Tipi Cezaevine gönderildi.