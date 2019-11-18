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Sakarya'da Ev yangınında 2 çocuk yanarak hayatını kaybetti

Sakarya’nın Hendek ilçesindeki bir evde çıkan yangında 2 çocuk yanarak hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir evde çıkan yangında 2 çocuk yanarak hayatını kaybetti.


Yangın, Hendek ilçesi Dereboğazı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı evde yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri çıkan yangına ederek söndürdü. Yangında evin içinde mahsur kalan 2 çocuk yangında hayatını kaybetti.


Çocukların yakınları olay yerinde sinir krizi geçirirken, cansız bedenleri morga kaldırıldı. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

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