İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sakarya'da evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde evde çıkan yangında iki kişi dumandan etkilendi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde evde çıkan yangında iki kişi dumandan etkilendi.


Yangın, gece saatlerinde Orta Mahalle Pazar Geçidi sokak üzerinde bulunan binanın birinci katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebepten dolayı çıkan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, dumandan etkilenen B.B. ve A.Ç. isimli iki kişiye sağlık ekiplerince müdahale edildi. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.