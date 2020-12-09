İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sakarya'da evlerde toplu buluşma ve etkinliklere 3 bin 150 lira ceza kesilecek

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, salgınla mücadele kapsamında evlerde toplu buluşma ve toplu etkinlikleri yasakladıklarını, tedbirlere uymayanlara ise 3 bin 150 lira para cezası kesileceğini sosyal medya hesabından duyurdu.


Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, kentte salgın için alınan tedbirlerin uygulanma konusuna dikkat çekerek salgın tehdidinin devam ettiğini sosyal medya hesabından bir kez daha açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Kaldırım, salgınla mücadele kapsamında evlerde toplu buluşma ve toplu etkinlikleri yasakladıklarını, tedbirlere uymayanlara ise 3 bin 150 lira para cezası kesileceğini duyurdu. Kaldırım, “Salgınla mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Şu anda en büyük bulaş kaynağı ev ziyaretleri, evlerde toplu buluşma ve toplu etkinlikleri yasakladık. Bu tedbirleri ihlal eden her bir kişiye 3 bin 150 lira para cezası uygulanacaktır” ifadelerine yer verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.