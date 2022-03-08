Sakarya'da fırsatçılığa ve stokçuluğa geçit yok

Son günlerde ürün tedariği konusunda oluşan hassasiyet üzerine depoları denetleyen ekipler, vatandaşların mağduriyetini önlemek için çalışıyor. Son rapora göre stokçuluk noktasında herhangi bir işlem yapılmadı, gelen ihbar da bulunmuyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların alışverişlerini gönül rahatlığıyla yapabilmeleri ve yaşanabilecek olumsuzlukları önlemek için 24 saat görev başında. Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri özellikle son günlerde marketlerdeki tedarik hassasiyeti noktasında çalışmalarını sıklaştırdı. Depo ve market raflarını inceleyen zabıta, il merkezi ve ilçelerde denetime çıktı. İşletmelerin depo bölümleri ve reyon bölümleri inceleniyor.

Stokçuluğa ve fırsatçılığa müsaade vermiyorlar

Özellikle vatandaşların sıvı yağ tedariği için tüm prosedürler uygulanıyor. Özellikle son 1 haftada vatandaştan ‘stokçuluk' noktasında herhangi bir ihbar gelmedi. Bununla birlikte ürün stoğu ve fahiş fiyat noktasında bir tespit yapılmadı. Vatandaşların hakkını koruyan, kaliteli hizmet veren ve halkın menfaati için hareket eden tüm işletmelere teşekkür eden Büyükşehir Zabıtası, firma sahipleri ve çalışanlara dikkat edilmesi gereken hususları tek tek anlattı. Saha ekibi, depo ve marketlerde kontrollerine devam ediyor.

Zabıta Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Büyükşehir olarak kentin her bir noktasında vatandaşımızın güvenli bir ortama sahip olması için denetimlerimize devam ediyoruz. Sakarya'da stokçuluğa ve fırsatçılığa müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Halkımızın ürüne ulaşması ve bununla birlikte doğru fiyat tarifesiyle alışveriş yapması için kontrollerimiz devam ediyor. Son günlerde herhangi bir olumsuzluk yaşamadığımız için tüm duyarlı işletmecilerimize teşekkür ediyoruz” denildi.