Sakarya'da geçen seneye oranla yaya kazaları yüzde 28 azaldı

SAKARYA (İHA) – Sakarya'da 2018 yılının ilk dört ayına oranla yaya kazalarında yüzde 28 azalma azalma gerçekleştiği bildirildi.

Her yıl Mayıs ayının ilk haftası kutlanmaya başlanan Trafik Haftasıyla ilgili Sakarya'da etkinlikler düzenlendi. Şehit Erol Olçak Lisesinde gerçekleşen etkinliğe Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, İl Müftüsü İhsan Açık, AFAD Sakarya İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş, vali yardımcıları, emniyet ve jandarma ekipleri ve davetliler katıldı. Saygı duruşunun bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşmalara geçildi. Etkinlikte söz alan Sakarya İl Emniyet Müdür Yardımcısı İsmail Baş, "Trafiğin 3 unsuru bulunmaktadır. Bunlar insan, araç ve yoldur. Yayaların karışmış olduğu kazaların önlenmesi ve yaya güvenliğin sağlanması önem arz etmektedir. 2018 yılında kentte 494 yaya kazası meydana geldi. Bu kazalarda 2 kişinin hayatını kaybederken, 531 vatandaşın da yaralandı. 2019 yılının ilk 4 ayı ile 2018 yılının ilk 4 ayını karşılaştırırsak yaya kazalarında yüzde 28 azalma meydana geldiğini görebiliriz” dedi.

Daha sonra söz alan Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir ise, “Nufüs artışına bağlı olarak, köyden kente gelişin artışına bağlı olarak araç trafiğimiz artmakta. Bu problem her il de olduğu gibi her yeri ilgilendirmektedir. Bizlerde trafiği önemli bir konumuz olarak bir hayat felsefesi olarak düşünüp çalışma hayatımızda önemli yer verdiğimiz hususlardan biri olarak görüyoruz. Trafik kazalarında her yıl 10 binlere varan ölüm hadiseleri, yüz binlere varan yaralamalar milyarları bulan maddi hasarlar olduğu düşünülürse bu konunun önemi daha iyi ortaya çıkacaktır. Yalnızca merkezi yönetimin değil, yerel yönetimlerin, STK'ların üzerinde durması gereken bir hadisedir. Önlenemez değildir. Dikkatle, kurallara uymakla, karşılıklı saygıyla önlenebilecek bir hadisedir. Her şeyden önce trafikteki düzen bir sorumluluk meselesidir” diye konuştu.

Konuşmaların ardından etkinlikte gösteriler ve müzik dinletileri gerçekleşti. Programda Süleyman Şah Ortaokulu 4-A sınıfı öğrencilerinin hazırlamış olduğu trafik gösteri beğeni kazandı. Program resim sergisinin gezilmesiyle sona erdi.