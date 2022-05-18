İhlas Haber Ajansı

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Sakarya'da güneş yerini bulutlu havaya bıraktı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarı sonrasında Sakarya’da güneş yerini bulutlu havaya bıraktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarı sonrasında Sakarya'da güneş yerini bulutlu havaya bıraktı. Sıcaklıkların düştüğü şehirde lodos akşam saatlerinde etkisini göstermeye başladı.


Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla havaların ısınması beklenirken sıcaklıklar düşmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise Marmara Bölgesi için ‘sarı' kod uyarısı yaptı. Bu çerçevede hava sıcaklıklarının 26 dereceleri gördüğü Sakarya'da akşam saatlerinde sıcaklıklar 17 dereceye kadar düşerken lodos ve yağmur etkisini gösteremeye başladı. Yetkililerde olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları hususunda uyardı.

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