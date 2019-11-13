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Sakarya'da güzel havayı değerlendiren vatandaşlar yaylada mantar topladı

Hava sıcaklıklarının normalinin üzerinde seyrettiği Sakarya’da güzel havayı değerlendiren vatandaşlar gezmek için gittikleri Akyazı yaylalarında mantar topladı.

Hava sıcaklıklarının normalinin üzerinde seyrettiği Sakarya'da güzel havayı değerlendiren vatandaşlar gezmek için gittikleri Akyazı yaylalarında mantar topladı.


Nihat Demirtaş isimli vatandaş ailesiyle birlikte güzel havayı değerlendirerek Akyazı ilçesinde bulunan Acelle Yaylasına gitti. Aile, gezmek için çıktığı yaylada mantar topladı. Topladıkları mantarlar ile topluca fotoğraf çektiren aile bireyleri en yakın zamanda tekrar gelip mantar toplayacaklarını belirtti.


Aile bireylerinden Nihat Demirtaşi ise, “Aslında biz gezmeye gelmiştik, gelmişken kanlıca mantarıda toplayalım dedik. Çok güzel doğası var, herkese burayı gelip görmelerini tavsiye ederim'' dedi.

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