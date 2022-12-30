İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sakarya'da güzellik merkezine silahlı saldırı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir güzellik merkezinin camlarına silahla ateş açıldı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir güzellik merkezinin camlarına silahla ateş açıldı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, polis konuyla ilgili inceleme başlattı.



Olay, Adapazarı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Şal Sokak üzerinden Çark Caddesi'ne bağlanan ara sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir güzellik merkezinin camlarına şüpheli veya şüphelilerce silahla ateş açıldı. Silah sesleri üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay sonrası polis ekipleri bölgede inceleme başlattı. Silahla ateş açıldığı anda güzellik merkezinin kapalı olduğu öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.