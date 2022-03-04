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Sakarya'da güzergah ve yön gösteren tabelalar yenileniyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve tüm ilçelerde güzergahları gösteren tabelaları, güvenlik aynaları ve yön tabelalarını yeniledi.


Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesine (Yol-Bak) bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, şehrin merkezinde ve tüm ilçelerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Kentin ulaşım ağını güçlendiren büyükşehir ekipleri, yollardaki tüm görsel malzemeleri yeniliyor. Şehir merkezinde ve ilçelerde cadde, sokak, hastane, mahalle, ilçe ve birçok noktayı işaret eden tabelalar değiştiriliyor. Mahalle yollarında ve ana güzergahlardaki yön işaretleri de sil baştan hazırlanıyor. Bunların yanında güvenli bir ulaşım için hazırlanan, kazaların ve olumsuzlukların önlenmesini amaçlayan sokak aynaları da tamamen yenileniyor.

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