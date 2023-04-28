İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sakarya'da hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.


Kaza, Salihiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ö.Ö. idaresindeki 54 HC 008 plakalı hafif ticari araç ile M.K.A. hakimiyetindeki 34 DH 2982 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücüler ve araçlarda bulunan H.Ç., Ş.A., K.Ö., H.A.Ö., H.A.Ö., M.K.Ö. ve S.C. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.