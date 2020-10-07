Sakarya'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hırsız yakalandı

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı asayiş timleri Serdivan ilçesinde yol kontrolleri yaptıkları esnada ‘bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan aranma kaydı olan A.B. isimli şahsı yakaladı. 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adapazarı İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timleri tarafından ise Adapazarı Çamyolu Mahallesinde gerçekleştirilen çalışma neticesinde; ‘nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme', ‘bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' ve ‘adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık' suçlarından 7 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ü. isimli şahsı yakaladı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.