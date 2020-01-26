İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sakarya'da havalandırma fanları arızalanan çiftlikte 27 bin 500 tavuk telef oldu

Sakarya’nın Hendek ilçesinde havalandırma fanlarında oluşan arıza nedeniyle tavuk çiftliğinde bulunan 27 bin 500 tavuk telef oldu.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde havalandırma fanlarında oluşan arıza nedeniyle tavuk çiftliğinde bulunan 27 bin 500 tavuk telef oldu.



Olay, sabah saatlerinde Hendek ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle üzerinde bulunan bir tavuk çiftliğinde elektrik arızası yaşandı. Yaşanan arıza nedeniyle havalandırma fanları bir süre devre dışı kaldı. Fanların devre dışı kalması sonucu çiftlikte bulunan toplam 27 bin 500 tavuk oksijensiz kalarak telef oldu. Çiftlik sahiplerince bulunan tavuklar imha edilmek üzere çiftlikten çıkarıldı. Piyasa değeri yaklaşık 200 bin TL olan tavukların maddi zararının ise sigorta tarafından karşılanacağı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.