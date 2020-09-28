İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sakarya'da hayvan kaçakçılarına operasyon

Sakarya’da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda birçok kaçak hayvan ele geçirildi.

Sakarya'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda birçok kaçak hayvan ele geçirildi. İçlerinde lama, devekuşu ve flamingonun da bulunduğu hayvanlar İstanbul 1. Bölge Orman Müdürlüğü görevlilerine teslim edilirken, 1 şahıs hakkında işlem başlatıldı.


Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince bir adrese kaçak hayvan operasyonu düzenlendi. Operasyonda 1 adet lama, 1 adet veryet cinsi maymun, 7 adet nando cinsi devekuşu, 1 adet devekuşu, 2 adet cüce domuz, 1 adet serval cinsi kedi, 3 adet flamingo ve 2 adet karakulak ele geçirildi. Ele geçirilen hayvanlar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Konu ile ilgili yakalanan 1 şahıs hakkında 5607 SKM ve 4915 SKM suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.