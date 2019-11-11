Sakarya'da hırsızlık çetesi çökertildi: 5 tutuklama

Sakarya'nın Karasu ve Kocaali ilçelerinde meydana gelen hırsızlık olayı sonrasında hırsızlık çetesi çökertildi. Hakim karşısına çıkan 5 şahıs turuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Kasım ayı içerisinde Karasu ilçesi Melen Mahallesinden 2, Kozluk Mahallesinden 1 adet Hızar motoru ve 70 kilogram fındık, Gümüşoluk Mahallesinden 400 kilogram fındık çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen Jandarma Asayiş Timleri elde ettikleri bulgu ve delilleri değerlendirerek operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyon sonrası M.A.D., S.M.S., S.S., O.T. ve E.B. isimli beş şüpheliyi gözaltına alındı. Şüphelilere ait evler de yapılan aramada 40 gram kubar esrar ile çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Ferizli L Tipi Cezaevine gönderildi.