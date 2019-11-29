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Sakarya'da hırsızlık yapan 2 kadın Kocaeli'de yakalandı

Sakarya’da 3 evin kapısını özel aparat ile açarak hırsızlık yapan ve hırsızlıktan çok sayıda suç kaydı bulunan 2 kadın, Kocaeli’de yakalandı.

Sakarya'da 3 evin kapısını özel aparat ile açarak hırsızlık yapan ve hırsızlıktan çok sayıda suç kaydı bulunan 2 kadın, Kocaeli'de yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Sakarya'ya gelen 2 kadın gündüz vakti boş evlerin kapı dillerini özel aparatla attırmak suretiyle 3 evden hırsızlık yaptı. Hırsızlık olayı sonrasında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri hırsızlık olayının zanlılarının, 50 adet hırsızlık suçundan kaydı bulunan E.G. (19) ile yine hırsızlık suçundan kaydı olan S.V., (18) olduğunu tespit etti.


Sakarya polis ekiplerince Kocaeli'de yapılan operasyonla yakalanan şüpheliler gözaltına alındı. Sakarya'ya getirilen şüpheliler emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi.

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