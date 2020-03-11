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Sakarya'da Hokey Şampiyonası sona erdi

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün imkan ve kabiliyetleri sonucunda Sakarya’da ilk kez düzenlenen Salon Hokey Turnuvası sona erdi.

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün imkan ve kabiliyetleri sonucunda Sakarya'da ilk kez düzenlenen Salon Hokey Turnuvası sona erdi.


Akyazı Atatürk Spor Salonunda oynanan müsabakaların ardından Boybeyi Spor Kulübü şampiyon, Eğitim Spor Kulübü ikinci, Dolunay Spor Kulübü üçüncü, Alaağaç Spor Kulübü ise dördüncü oldu.


Turnuva sonunda 1'incilik ödülü Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adem Altun, 2'ncilik ödülünü Akyazı MTAL Okul Müdürü Hüseyin Demir, 3'üncülük ödülünü Beden Eğitimi Öğretmeni Rüstem Boybeyi, 4'üncülük ödülünü MTAL Müdür Yardımcı Emrah Efe verdi. Hokey İl Temsilcisi Recep Kodalak, turnuvaya destek veren ve katılım sağlayan herkese teşekkür etti.

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